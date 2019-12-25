«الاتصالات» توقِّع مذكرة تفاهم مع «مدن» لتمكين الثورة الصناعية الرابعة

وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، تستهدف تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات «الرقمنة» وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، إضافةً إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة.

وتستهدف الاتفاقية أيضًا، تأهيل القدرات الرقمية الوطنية؛ بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقَّع المذكرة من جانب الوزارة، نائب الوزير المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومن جانب «مدن» نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، بحضور عددٍ من مسؤولي وقيادات الوزارتين.

واتفق الجانبان على دعم جهود الابتكار الرقمي ومنظومة ريادة الأعمال التقنية، والتعاون في مجالات «الرقمنة» الأساسية والمتقدمة؛ بوصفها ممكنًا رئيسيًا للثورة الصناعية الرابعة.

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وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة ووفقًا لهذه المذكرة، ستعمل وبالتعاون مع مزودي الخدمة على تحفيز نشر شبكات الألياف الضوئية والنطاق العريض اللاسلكي، وتمكين الجيل الخامس بالمدن الصناعية، مشيرًا إلى أن المذكرة ستسهم في دعم الابتكار الرقمي وإثراء منظومة ريادة الأعمال التقنية، وإيجاد حلول رقمية ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة مثل (الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي).

وأكَّد نائب وزير الاتصالات، أن الوزارة- بموجب هذه الاتفاقية- ملتزمة بالعمل على تنمية وتطوير المواهب الرقمية والكوادر البشرية العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم أيضًا بإطلاق برنامج خاص بنشر المعرفة الرقمية المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تقديم الدعم التقني اللازم، لافتًا إلى أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية، وتطوير تجربة بوابة «مدن» الإلكترونية وضمها لبوابة «سعودي» ومركز الاتصال الوطني «آمر».

من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنه من شأن المذكرة دعم رؤية «مدن» في التحوُّل الرقمي، وتعزيز استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة بالمدن الصناعية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني؛ اعتمادًا على الصناعة كخيار استراتيجي.

وأشار نائب وزير الصناعة، إلى أن «مدن» أطلقت مؤخرًا برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، من خلال وضع خطط تحوُّل لتطبيق مبادئ التميز التشغيلي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم؛ لتكون نموذجًا يقتدي به باقي المُصنِّعين؛ حيث تم البدء في تنفيذ 20 مصنعًا، منها 9 مصانع تم الانتهاء منها حاليًا بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك، و80 مصنعًا سيتم طرحها لاحقًا.