الحقيل: هذا ما وعدنا به في 2019 وحققناه

تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم في أقصر وقت وتسهيل إجراءات التملُّك، وإيجاد خيارات متنوعة للأسر السعودية، وسن أنظمة جديدة تغيّر المشهد تمامًا في هذا القطاع الحيوي، الذي تأخر تطويره لسنوات.. أهداف حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تضمينها في رؤية المملكة 2030، ويحرص على تنفيذها أيضًا وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

«الحقيل» تمكّن بفضل الدعم الكبير من سمو ولي العهد، من تحقيق إنجازات تشهد لها الأرقام؛ حيث استطاع في هذا العام فقط تسكين 106 آلاف أسرة في منازلها خلال عام 2019، وهي الوعود التي قطعها على نفسه قبل بدء هذا العام.

ويطمح الوزير أيضًا في أن يسكّن 140 ألف أسرة في منازلهم خلال العام المقبل.

وفي فيديو تداوله مغردون في تويتر، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أنه في 2019 خدمت الوزارة 300 ألف أسرة سعودية، بالإضافة إلى توفير قروض عقارية لـ165 ألف أسرة، مقارنة بنحو 20 ألفًا في السابق، كما تم تسليم أكثر من 90 ألف قطعة أرض للمواطنين للبناء عليها، من بينها أراضٍ مجانية، كما سلّم 14 ألف وحدة سكنية لأكثر من 285 جمعية خيرية، أو جمعية إسكان تعاوني لتسليمها للأسر الأقل دخلًا.