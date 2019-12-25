الخدمة المدنية: تأخير دوام الخميس إلى 9 صباحًا لتزامنه مع كسوف الشمس

قررت وزارة الخدمة المدنية تأخير بداية دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحاً؛ لمنسوبيها والفروع التابعة لها، لتزامن بداية وقت الدوام مع كسوف الشمس.
وجاء ذلك في توجيه من وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، استشعارًا لأهمية أيام الاختبارات لأولياء أمور الطلاب والطالبات وحرصًا على سلامتهم.
وتشهد سماء المملكة مع شروق شمس يوم الخميس؛ كسوفًا حلقيًّا نادرًا للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند الساعة 07:45 صباحًا تقريبًا.
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