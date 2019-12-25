وقَّعت وزارة الإسكان، اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين وإدارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك، في إطار سعي وزارة الإسكان للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص، ويُعد هذا البرنامج كمنظمة دولية تتبع للأمم المتحدة، أنشأتها الدول الأعضاء، وتتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها.
ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة؛ إذ يعمل على عدة عناصر ويعد بمثابة ذراع تشغيلية للأمم المتحدة على المستوى الدولي.
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي، يحظى باهتمام ودعم كبير؛ إذ إن أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية حصلت على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، في حين أعلن معالي
وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل مؤخرًا، مستهدفات العام المقبل 2020؛ حيث جرى تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية شراكة للدعم الفني بين «الإسكان التنموي» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.