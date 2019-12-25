تعاون بين «العمل» والمعهد النسائي للسياحة والضيافة لتدريب وتوظيف اليتيمات بالرياض

وقَع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، والمدير العام للمعهد العالي النسائي للسياحة والضيافة أمل العطوي، اتفاقية تعاون وشراكة يقوم بموجبها المعهد بتدريب وتأهيل وتوظيف الفتيات اليتيمات اللاتي ترعاهن الوزارة، إضافة إلى المستفيدات من الضمان الاجتماعي.

ووُقعت الاتفاقية في مقر فرع عمل وتنمية الرياض بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، ومدير وأعضاء إدارة العلاقات العامة والإعلام، وعدد من إداريات المعهد.

وأوضحت الرويشد أن هذه الاتفاقية، التي تستمر لمدة عام قابلة للتمديد، تأتي ضمن حزمة من البرامج التي ينفذها الفرع عبر إدارة المسؤولية الاجتماعية، وهي موجهة لليتيمات المشمولات برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفتت الرويشد إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتوظيف الفتيات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات المطلوبة؛ لدعم سوق العمل بالكفاءات المؤهلات؛ من خلال مساعدتهن على تطوير قدراتهن من النواحي الشخصية والثقافية والاجتماعية والاكاديمية والمهنية.

وقدمت الرويشد الشكر للمعهد على تعاونه الإيجابي مع فرع الوزارة بالرياض لما فيه من مصلحة وإفادة للفئات المستهدفة.