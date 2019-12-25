السعودية اليوم / مدير الهلال الأحمر بحائل يكرم عددًا من المسعفين الاختصاصيين والفنيين المتميزين في الميدان



حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء في مكتبه اليوم عددًا من المسعفين الاختصاصيين والفنيين المتميزين في الميدان .

وقدم اليحياء شكر وتقديره لهم على جهودهم وتميزهم في تقديم الخدمة الإسعافية لعدد من الحالات الحرجة التي تطلبت عناية فائقة متمثلة في حالات الإنعاش القلبي الرئوي وولادات ناجحة، مثمناً لهم آداءهم الإنساني النبيل في خدمة المرضى والمصابين .

// انتهى //

22:34ت م

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