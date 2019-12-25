

صبيا ٢٨ ربيع الآخر 1441 هـ الموافق ٢٥ ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية و محافظة صبيا وقرى شهدة والحوامظة والقصادية الأولى والقصادية والبقاشة وعددًا من القرى التابعة للمحافظة.

جعله الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

20:30ت م

0188





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متفرقه على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.