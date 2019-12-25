شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الكسوف».. وزارات تؤخر دوام منسوبيها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المملكة، كسوفًا جزئيًا للشمس، غدًا الخميس، في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا، لذا قررت بعض الوزارات والجهات تأخير مواعيد الدوام الرسمي لموظفيها، بالإضافة إلى تأخير اختبارات الطلاب.

بدوره، وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة، غدًا الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب الظاهرة، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

كما قررت وزارة الحج والعمرة أن يكون الدوام الرسمي في تمام الساعة 9 صباحًا، نفس الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ وجّه الوزير المكلف د. ماجد القصبي، بتأخير بدء الدوام إلى الساعة 9 صباحاً.

من جانبها أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن التعميم المتداول بشأن تأخير دوام الغد إلى الساعة التاسعة صباحًا صحيحٌ، ولكنه يخص فقط منسوبي وزارة الخدمة المدنية، وليس موظفي القطاع الحكومي.