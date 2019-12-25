شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلتين ورجل في حريق بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني بجدة حريقا اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من دورين نتج عنه إصابة طفلتين ورجل باختناق. وأوضح الدفاع المدني أنه تم نقل الرجل للمستشفى، فيما تلقت الطفلتان العلاج في الموقع، وتم إخلاء 6 أشخاص من الدور الثاني.

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