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عدة إصابات في حريق شقة سكنية بجدة
في حي الوزيرية
متابعات الخليج 365 - جدة
كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية، التابع لوزارة الداخلية 911، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في شقة بعمارة سكنية في حي الوزيرية بمحافظة جدة.
وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه نتج عن الحادث إصابة بعض الأشخاص.
وأضاف المركز أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع لإخماد الحريق، بينما تم علاج المصابين من قبل الهلال الأحمر.
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