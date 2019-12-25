المرور يوجّه نصائح هامة لقائدي المركبات أثناء كسوف الشمس

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصحت المديرية العامة للمرور قائدي المركبات بالمحافظة على تركيزهم عن القيادة أثناء كسوف الشمس، والابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.

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يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال؛ لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.

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