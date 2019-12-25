الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غدًا

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحًا؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصًا على سلامتهم.

وقالت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: نظرًا لما تشهده المملكة من ‫كسوف للشمس غدًا الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







