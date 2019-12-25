اخبار السعوديه

الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غدًا

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25

الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غدًا

لتمكينهم من صلاة الكسوف

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحًا؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصًا على سلامتهم.

وقالت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: نظرًا لما تشهده المملكة من ‫كسوف للشمس غدًا الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا.

تابعنا على 9b2cbd5734.jpg تواصل معنا علىa9f20fe458.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمر بالمعروف تؤخر دوام موظفيها غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا