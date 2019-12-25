دورة عن المعامل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقامت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس بعنوان «المعامل الافتراضية للتدريب العملي في الأمن السيبراني»، بهدف تزويد أعضاء هيئة التدريس المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات بالأدوات والمهارات اللازمة لبناء معمل افتراضي للتدريب العملي في الأمن السيبراني، يمكن من خلاله محاكاة الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها، وذلك في مدينة الرياض لمدة خمسة أيام.

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وبلغ عدد المشاركين في الدورة 30 شخصا من أعضاء هيئة التدريس في 30 جامعة سعودية، في حين تأتي الدورة ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز التعاون والتكامل مع الجامعات السعودية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

وأطلقت الأكاديمية مبادرات لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للسعودية، إذ تدرب الأكاديمية من خلال برنامجها التدريبي «CyberPro» موظفي الجهات الوطنية وطلبة الجامعات حديثي التخرج في مجالات الأمن السيبراني والحاسب الآلي.

وتستهدف الأكاديمية تدريب 20,000 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه قبل نهاية 2022م، وذلك من أجل إعداد قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة، والتي تسهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.