العطور.. الاختيار الأصعب بين جميع الهدايا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

فيما تختلف رائحة نسيم ليلة في الشتاء البارد عن رائحة الجو نهارا على شاطئ البحر، هناك اختلافات كبيرة بين العطور. وبالنسبة لأي شخص يفكر في شراء عطر كهدية، يعني هذا وجود خيارات خاطئة لا حصر لها.

وقدم خبير مستحضرات تجميل «روبمان» بعض النصائح بشأن نقاط مهمة عند اختيار العطور كهدية بقوله «في الوقت الذي تحظى فيه أنواع العطور الكلاسيكية بشعبية على مدار العام، يميل الناس إلى الروائح الأخف في فصل الصيف، والعطور الجلدية والخشبية في فصل الشتاء».

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ويضيف «عند اختيار العطر المناسب من المهم أن تعرف ما يفضله الشخص الذي ستقدم له الهدية. وقد يكون شراء العطر المفضل لشخص ما «شكلا من أشكال الاهتمام»، ووسيلة يظهر المرء من خلالها أنه يتذكر من يحبه.

وإذا لم تكن على يقين مما يفضله هذا الشخص ينصح روبمان باللجوء لغسل يديك عندما تدعى إلى منزله. يمكن أن يكون اختيار الصابون مصدرا للإلهام.

وعندما تكون داخل متجر العطور تأكد من أن تأخذ وقتك كاملا. بعد تجربة العطر على معصميك انتظر لمدة نصف ساعة وتحقق مما إذا كان العطر لا يزال مقنعا بالنسبة لك. وينصح روبمان بإجراء اختبار على البشرة وليس على شرائح ورقية.