«مسك القيم» تحمي الأطفال من مخاطر الألعاب الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف لرفع مستوى القيم، وخلق جيل واع بمخاطر الألعاب الالكترونية وضررها على السلوك، ومساعدة الجهات المسؤولة على مراقبة ما يطرح في الأسواق، والمساهمة في إرشاد التربويين وأولياء الأمور، أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة «مسك القيم» أمس الأول «منصة «قيم»، والتي تهدف لحماية الأطفال والمراهقين من الملاحظات والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء اللعب بالألعاب الالكترونية، وذلك من خلال تزويدهم ووالديهم بمعلومات موجزة تكشف محتوى هذه الألعاب، وما تتضمنه من مخالفات دينية وسلوكية قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.

ولكون الألعاب بيئة خصبة لانطلاق عدد من السلوكيات التي تؤثر على القيم، جاءت المنصة التي تعد الأولى من نوعها في مجال ألعاب الفيديو، بالتعاون مع مختصين تربويين ونفسيين لتقييم الألعاب في منصة الكترونية، تغطي خمسة معايير أساسية، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى الوعي بالقيم لدى اللاعب والمربي، لمساعدتهم على اتخاذ الإجراء المناسب.

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يشار إلى أن «مسك القيم» مبادرة أطلقت إيمانا بأهمية ترسيخ القيم في المجتمع، ومواكبة لرؤية المملكة 2030، التي نصت على ترسيخ القيم كركيزة أساسية للمجتمع الحيوي، حيث تسعى من خلال برامجها إلى ترسيخ وتعزيز القيم النبيلة والأصيلة بين أفراد المجتمع من منطلق ديني ووطني، ودعم الروابط الاجتماعية وزيادة تماسك المجتمع، وغرس ثقافة انتقال القيم من جيل إلى آخر بما يحقق الاستدامة، والتأثير الإيجابي على سلوك أفراد المجتمع كافة بما يضمن الفهم العميق لفوائد القيم النبيلة، وأهمية نشر ثقافة التحلي بها، لا سيما أنها تعتبر جزءا أساسيا من مكون الثقافتين الإسلامية والعربية.

طرق تصنيف الألعاب:

وفقا للفئات العمرية المناسبة

توضيح اللعبة المناسبة لكل فئة

بيان محتوى الألعاب بوصف مختصر

تسهل للمربي معرفة المحتوى الملائم واختيار الأفضل منه

حصر المخالفات الأخلاقية في الألعاب المخالفة

5 معايير أساسية تغطيها المنصة تشمل الجوانب: