شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال رشوة لتهريب 10 ملايين سيجارة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت "الجمارك السعودية " اليوم ، أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، و بجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

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