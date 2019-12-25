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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

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2019-12-25

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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