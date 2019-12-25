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الكسوف يؤخر عرض فرديات الشعل بمهرجان الإبل

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2019-12-25

الكسوف يؤخر عرض فرديات الشعل بمهرجان الإبل

إلى الساعة التاسعة صباحًا

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عن تأخير دخول عرض فرديات الشعل “دق” وجل” ليوم غد إلى الـ 9 صباحا, وذلك بسبب كسوف الشمس الذي تشهده المملكة غداً.

وتتزامن ظاهرة الكسوف التي تبدأ في الساعة 05:30 وتنتهي عند الساعة 07:45 صباحاً، مع دخول عرض فرديات الشعل ” دق ” و” جل “.

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