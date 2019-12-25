شكرا لقرائتكم الكسوف يؤخر عرض فرديات الشعل بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25 الكسوف يؤخر عرض فرديات الشعل بمهرجان الإبل إلى الساعة التاسعة صباحًا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم عن تأخير دخول عرض فرديات الشعل “دق” وجل” ليوم غد إلى الـ 9 صباحا, وذلك بسبب كسوف الشمس الذي تشهده المملكة غداً. وتتزامن ظاهرة الكسوف التي تبدأ في الساعة 05:30 وتنتهي عند الساعة 07:45 صباحاً، مع دخول عرض فرديات الشعل ” دق ” و” جل “. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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