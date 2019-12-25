- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم تأجيل الدوام بـ شؤون الحرمين غدًا الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تأجيل الدوام بـ شؤون الحرمين غدًا الخميس
حرصًا على سلامة منسوبيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، بتأجيل بدء دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحًا.
وقالت الهيئة، في بيان لها: “نظرًا لما تشهده المملكة من كسوف للشمس غدًا الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي الرئاسة العامة ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجه معالي الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا”.
وتشهد سماء المملكة غدًا ظاهرة كسوف الشمس، فيما يحذر الخبراء من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس في هذه الحالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل الدوام بـ شؤون الحرمين غدًا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.