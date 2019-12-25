تأجيل الدوام بـ شؤون الحرمين غدًا الخميس

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، بتأجيل بدء دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحًا.

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وقالت الهيئة، في بيان لها: “نظرًا لما تشهده المملكة من كسوف للشمس غدًا الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي الرئاسة العامة ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجه معالي الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا”.

وتشهد سماء المملكة غدًا ظاهرة كسوف الشمس، فيما يحذر الخبراء من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس في هذه الحالة.

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