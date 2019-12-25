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2019-12-25 إصابة شخصين في اصطدام مركبتين على طريق الحرمين متابعات الخليج 365 - جدة شهد طريق الحرمين بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، اصطدام مركبتين نتج عنه إصابة شخصين. Advertisements وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور. وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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