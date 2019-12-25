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إصابة شخصين في اصطدام مركبتين على طريق الحرمين

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2019-12-25

إصابة شخصين في اصطدام مركبتين على طريق الحرمين

متابعات الخليج 365 - جدة

شهد طريق الحرمين بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، اصطدام مركبتين نتج عنه إصابة شخصين.

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وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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