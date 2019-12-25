بدء العد التنازلي لإنتاج حقل الخفجي

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استئناف الإنتاج سريعًا من حقل الخفجي أمر مهم ويؤكد للعالم التزام المملكة بما يتعلق بحصص الإنتاج مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي سيبدأ بعد 60 يومًا.

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وقال وزير الطاقة خلال حفل تدشين استئناف الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة، إن الحقل سينتج مع نهاية العام المقبل حوالي 325 ألف برميل يوميًا.

وأكد وزير الطاقة أن حقل الدرة هو حقل غاز ثمين لم يتم الاستفادة منه، مطالبًا بسرعة استخدامه للاستفادة من الغاز.

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