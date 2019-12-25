رجل يسلم حقيبة مليئة بالنقود والهدايا للشرطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ألمانيا
عثر رجل على حقيبة ظهر مليئة بالهدايا وآلاف اليوروهات أسفل شجرة في أحد شوارع مدينة كريفلد الألمانية عشية عيد الميلاد (الكريسماس).
وذكرت الشرطة أمس أن الرجل فتح الحقيبة ليعثر على أي دلائل تشير إلى هوية صاحبها، فوجد بداخلها 16 ألف يورو وهدايا، ثم أبلغ الشرطة.
وعثرت الشرطة على صاحب الحقيبة (63 عاما)، وأعادتها له. ولم تذكر سبب نسيان الرجل لحقيبة بها كل هذه الأموال.
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