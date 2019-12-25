فيتنام تصادر طنين من عاج وحراشف نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ هانوي

صادرت فيتنام أكثر من طنين من العاج وحراشف البنجول بعد ضبطها شحنة مرسلة بواسطة شركة مقرها نيجيريا.

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وقال نائب رئيس فريق التحكم التابع لإدارة الجمارك، فو مانه هونج، أمس، «إن مسؤولي إدارة الجمارك في هاي فونج وشرطة المدينة فتحوا ثلاث حاويات ليجدوا 330 كجم من العاج، و1700 كجم من حراشف حيوانات البنجول مخبأة في قطع من الخشب».

يشار إلى أن الصيد غير المشروع للحصول على حراشف البنجول وأنياب الفيل جعل النوعين معرضين للخطر بشدة.

وفي فيتنام يمكن أن يصل سعر العاج إلى ما بين 770 و1200 دولار للكيلو جرام الواحد.