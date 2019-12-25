الاستئناف تنذر شركة مملوكة لـ«بي إن سبورت» بحكم غيابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنذرت محكمة الاستئناف الجزئية المتخصصة شركة مملوكة لقنوات «بي إن سبورت» بإصدار حكم غيابي، بعدما أعلنت عن تأجيل موعد الحكم في القضية لغياب المتهمين.

وأكدت المحكمة تغيب المتهمين بشأن الدعوى العامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقاءها المملوكة لقنوات بي إن سبورت القطرية يوسف العبيدلي، طارق زينل، محمد السبيعي «قطريو الجنسية»، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهم.

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وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى الأربعاء

18 / 6 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحا.

وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن عدم حضورهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.