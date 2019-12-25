لجنة فنية لتطوير السلة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فصل اللجنة الفنية عن لجنة المسابقات والانضباط، وتشكيل لجنة جديدة تحت مسمى (اللجنة الفنية والتطويرية) برئاسة عضو مجلس الإدارة فتحي القصاب، وعضوية علي السنحاني، محمد بن عزوز ، ومدرب الفئات السنية تانير جوناي، وسعود الخالدي، والمنسق الإعلامي سامي المغامسي، والحكم إبراهيم الشيخي.



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