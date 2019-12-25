مئات اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة اقتحم المئات من المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 189 مستوطنا، بينهم 15 طالبا من المعاهد والجامعات اليهودية وعضو بالكنيست الإسرائيلي تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروح حول الهيكل المزعوم.



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