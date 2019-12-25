مصر تطرح صيغة توافقية لإنهاء أزمة سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعربت مصر عن تمسكها بمقترحها خلال المفاوضات الجارية بينها وبين السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.
وأكدت سعيها قدما في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر، ويضمن تدفق المياه لها، وحق الحياة.
وقدمت مصر صياغة بديلة لربط سد النهضة بالسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين.
ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في الفترة من 9 - 10 يناير المقبل، لاستكمال النقاشات والمفاوضات، وتم تصميم مصفوفة تتضمن المقترحات الثلاثة للدول الثلاث، ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب على نقاط الخلاف.
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