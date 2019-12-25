تحطم طائرة عسكرية شمال غرب إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران أكد مسؤول في محافظة أردبيل شمال غرب إيران أن طائرة عسكرية تحطمت أمس في سماء المحافظة. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن الطائرة سقطت فوق مرتفعات سبلان، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار والوصول لحطام الطائرة. وأضاف المسؤول الإيراني أنه سيتم الإعلان عن ملابسات الحادث بعد دراسة تفاصيله.



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