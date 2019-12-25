تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض أمس برنامجا تدريبيا أقامته على مدى 4 أيام بعنوان «إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص»، بهدف تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وتناول البرنامج الذي يشارك فيه خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان 7 محاور هي: قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال.

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كما استعرض البرنامج أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، بالإضافة إلى طرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير واجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في عدد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكبا للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعتزم تنفيذ البرنامج في منطقة مكة المكرمة يوم 12 يناير المقبل، وفي المنطقة الشرقية 26 يناير.