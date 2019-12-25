الإطاحة بعصابة قتلت وافدا وسرقت 140 رأسا من الغنم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض بتشكيل عصابي امتهن السطو على العاملين في حظائر الماشية ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء، حيث نتج عن إحدى جرائمهم مقتل مقيم سوداني الجنسية، إثر تعرضه لطعنات عدة، وإصابة اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي والقبض على عناصره، 5 أثيوبيين ونازح، جميعهم في العقد الثالث من العمر، امتهنوا ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو على العاملين بحظائر الماشية، ومهاجمتهم بالأسلحة البيضاء، كما اتضح من إجراءات الاستدلال ارتكابهم لجريمتي سطو استولوا من خلالها على 140 رأسا من الأغنام ، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.