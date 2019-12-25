إزالة تجاوزات على أراض حكومية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية تجاوزات أقيمت على أراض حكومية بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة. وذكر رئيس البلدية المهندس حمدي قدح أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بمنطقة العكيشية خلف مخطط ولي العهد (9- ط) بمساحة إجمالية بلغت 13 ألف م2، مؤكدا أن حملات إزالة التعديات مستمرة كما تتم مراقبة الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة، للحد من الظواهر السلبية.



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