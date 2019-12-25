187 دراسة هيدرولوجية لدرء أخطار السيول بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة لرسم ملامح جديدة للمدن وصولا إلى إيجاد شبكات لتصريف مياه الأمطار، أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للدراسات الهيدرولوجية نحو 187 طلبا لدراسات هيدرولوجية، تمثلت في دراسة ومراجعة وإعداد تقارير هيدرولوجية للأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضح مدير عام الدراسات الهيدرولوجية بالأمانة المهندس مهدي الخريص أن الدراسات سيكون لها الأثر الإيجابي في تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول، مؤكدا أن هناك استراتيجية وضعتها الأمانة لشمول المزيد من المواقع بهذه الدراسات.

من جهة ثانية، نظمت أمانة منطقة عسير أمس ورشة عمل لمناقشة أبرز ما تم إنجازه في خطط معالجة التشوه البصري بمدن ومحافظات المنطقة، وذلك بمسرح الأمانة.

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وتحدث أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى منسوبي الأمانة ورؤساء البلديات عن الهدف من اللقاء، مشيرا إلى أنه يأتي امتدادا لأعمال ومبادرات معالجة التشوه البصري بمدن المملكة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأبان أن العمل ما زال متواصلا لإنجاز خطط معالجة التشوه البصري، مؤكدا أهمية تكثيف جهود البلديات في جميع مدن ومحافظات عسير لمعالجة جميع ما يؤثر في جمال وجاهزية المرافق الخدمية.

وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ مشروعات تحسين المشهد البصري، وإزالة جميع الملوثات البصرية لتوفير بيئة نظيفة وصحية بمواصفات جمالية عالية.

فوائد الدراسة: