المساحة الجيولوجية: لا هزات أرضية في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت هيئة المساحة الجيولوجية عدم صحة ما توارد من أنباء عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان مدينتي الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية صباح أمس، مبينة أن المركز الوطني للزلازل التابع للهيئة لم يرصد أي زلزال بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة، مشددا على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجراف خلف الإشاعات.

وقال إن ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر غير صحيح، مؤكدا أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية.