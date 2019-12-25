نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بجامعة الإمام عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وهيئة الهلال الأحمر مذكرة تفاهم في مجالات تعزيز التكامل والمشاركة بين الجهازين في أطر التبادل المعرفي ونشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى الطلاب، وتطوير سياسات لوائح تقديم الخدمة، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي، وإتاحة المعلومات لأنشطة البحث والنشر العلمي للرفع من مستوى أداء العاملين بالهيئة وطلاب ومنسوبي الجامعة، ليسهموا بفاعلية في تقديم الخدمات الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى.

ونصت المذكرة التي وقعها كل من مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله الربيش ورئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم صباح أمس في المدينة الجامعية على دعم جهود التعاون بين الجانبين وتطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي وتطوير قدرات الكوادر البشرية وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة ونشر مبادئ الإسعافات الأولية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من المرافق في كلتا الجهتين.

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وسيستعين الطرفان بحسب المذكرة بممثلين من جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يحق لهما تكوين فرق عمل مشتركة حسب الحاجة، وكذلك دعم مساعي النهوض بالخدمة الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى وتعليمها، والاشتراك في وضع برامج تعليمية وتدريبية للكوادر البشرية الطبية والقانونية والإدارية للطرفين للرفع من مستوى تعليم وتطوير الخدمات الطبية الطارئة والمفاهيم القانونية وبالذات ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني ليسهم خلالها المختصون من منسوبي الطرفين بفاعلية في التعليم والتدريب.

وأشارت المذكرة إلى تولي الجامعة تقديم الدعم العلمي من خلال توفير الكفاءات ذات الخبرة والتخصص، وذلك لتقديم الاستشارات المتخصصة في المجالات التي تتخذها الهيئة وفقا لاحتياجاتها الفعلية بحسب النظام، وفي حال الاتفاق في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية يتم وضع آلية تحدد أدوار كلا الجهتين في إعداد التقارير وتجهيز متطلبات الأبحاث المتعلقة بموضوعات الباحثين على أن تصدر النتائج البحثية والتوصيات بصفة مشتركة ولكل بحث على حدة.

وأفادت بأن تهيئ الجامعة مرافقها خاصة المختبرات المتخصصة ومعامل المحاكاة وغيرها لإقامة أنشطة الهيئة من لقاءات وبرامج تدريبية والاستفادة من مؤسساتها ومراكزها العلمية لصالح الهيئة، بالإضافة إلى قيام الجامعة وفق الإمكانات باستقبال عدد محدد سنويا من منسوبي الهيئة ممن ترغب الهيئة بتطوير قدراتهم وتسهيل السبل أمامهم للانخراط في برامج أو مواد يتم تحديدها بشكل دوري بحسب الحاجة، وبالمقابل تقوم الهيئة وفق إمكاناتها باستقبال منسوبي وطلاب الجامعة في البرامج التدريبية اللازمة لهم والمتوفرة في الهيئة وفق خطة الهيئة السنوية، حيث تلتزم الجامعة بالتنسيق مع الهيئة للعمل على وضع آلية تنفيذ كل برنامج على حدة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.

وأبانت المذكرة أن يقدم الطرفان قائمة ببرامجهما التدريبية والتعليمية المتاحة ومواعيد تنفيذها بشكل دوري أو عند إقرارها بحيث يتمكن الطرفان من اختيار البرامج التي يرغب كلا الطرفين في إدراج المنسوبين فيها وعددهم لكل برنامج.