العدل ترخص لـ2098 موثقا وموثقة يقدمون 11 خدمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الموثقين المرخص لهم 2098 موثقا، منهم 100 موثقة، و1998 موثقا من الرجال، منذ إطلاق خدمة الموثق، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل أمس، مشيرة إلى أنهم يقدمون 11 خدمة بكل سهولة ويسر وخارج أوقات العمل الرسمية لخدمة المستفيدين وتعزيز بيئة الأعمال.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أقر أخيرا اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم.

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وتعد خدمة الموثق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (https://mwathiq.sa) من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين، وأيضا من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأطلقت الوزارة العام الماضي تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، ضمن خدمة الموثق الالكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية، وغيرها من الخدمات في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة. ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزارة العدل التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف التيسير على المستفيدين، بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

الموثقون المرخصون: