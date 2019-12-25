أولوية ترقيات التشغيل الذاتي بالصحة للمبتعثين والموفدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تمنح وزارة الصحة المبتعثين والموفدين أولوية في الترقيات، بحسب دليل الترقيات لبرنامج التشغيل الذاتي، الذي وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اعتماده.

يأتي ذلك سعيا من وكالة الموارد البشرية لتطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

ويتضمن الدليل الترقية من فئة إلى فئة وظيفية أعلى، والترقية من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي أعلى ضمن الفئة الوظيفية نفسها، وشروط وإجراءات التقدم للوظيفة.

واشترط الدليل لشغل الوظائف عن طريق الترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلا ضمن الفئة الوظيفية المستهدفة، واستكمال إجراءات الإعلان الداخلي عن الوظائف المحجوزة للترقية.

وتكون أولوية الترقية للمبتعثين والموفدين من قبل الوزارة ممن حصلوا على مؤهل علمي معتمد أعلى من المؤهل الذي جرى تعيينهم أو ترقيتهم السابقة بموجبه، ثم يليهم الحاصلون على مؤهلات علمية أعلى من غير المبتعثين والموفدين بالوزارة الحاصلين على موافقة المنشأة حسب نقاطهم.

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وفي حال حصول الموظف على مؤهل أعلى بتخصص مختلف من التخصص المثبت عليه فيمكنه التقدم لشغل وظيفة أعلى عن طريق إعلانات التوظيف ولا ينطبق عليه هذا الدليل، ويستثنى من ذلك من جرى إيفادهم أو ابتعاثهم أو حصلوا على موافقة مسبقة.

ويجوز بصورة استثنائية وبقرار من الوزير ترقية أو منح الموظف من غير الممارسين الصحيين ثلاث علاوت إضافية وفق شرطين محددين: 01 أن يكون حاصلا على تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز.

02 لا تجوز الترقية الاستثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة 3 سنوات على الأقل.

أحكام الترقية

عند ترقية الموظف من مجموعة إلى مجموعة وظيفية أخرى فإنه يتم تسكينه على درجة الراتب الموازي لراتبه، وفي حال عدم وجود راتب مواز تسكينه على الراتب الذي يليه.

عند ترقية الموظف من فئة إلى فئة داخل المجموعة الوظيفية يمنح راتبا يوازي أو يلي راتب الدرجة المثبت عليها في الفئة الأدنى، إضافة إلى منحه درجة إضافية واحدة في الفئة الأعلى.

عند ترقية الموظف من مستوى لمستوى يمنح الدرجة الأولى من المستوى الذي يليه.

شروط استحقاق الموظف للترقية من مجموعة لمجموعة أخرى أو من فئة إلى فئة داخل المجموعة الوظيفية:

الحصول على مؤهل معتمد أعلى من المؤهل الذي تم التعيين أو الترقية السابقة بموجبه ويستثنى من ذلك الأطباء. الحصول على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن جيد في السنتين الأخيرتين. التصنيف والتسجيل المهني معتمد وساري المفعول للخاضعين للكادر الصحي. معادلة المؤهل من وزارة التعليم إذا كان المؤهل صادرا من خارج المملكة. أن تكون الترقية في التخصص نفسه المثبت عليه الموظف. ألا يكون الموظف مكفوف اليد أو قد حسم من راتبه 10 أيام فأكثر أو قد حرم من العلاوة في السنة السابقة لتقديم طلب الترقية.

أن يقضي سنة على الأقل في الحد الأعلى من المستوى المثبت عليه. الحصول على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن جيد في السنتين الأخيرتين. التصنيف والتسجيل المهني معتمد وساري المفعول للخاضعين للكادر الصحي. أن يرفع طلب الترقية خلال سنة من استحقاقها، وإذا تجاوز هذه المدة فإن الترقية تكون اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ استحقاقها، ويستثنى من ذلك الموفدون والمبتعثون.

الحصول على الزمالة بالتخصص: يستحق الترقية إلى استشاري بعد ثلاث سنوات خبرة من تاريخ الحصول على الزمالة. الحصول على زمالة أخرى في التخصص نفسه: يستحق درجة واحدة. الحصول على الزمالة في تخصص دقيق : يستحق ثلاث درجات الحصول على الزمالة التدريبية : يستحق درجة واحدة عن كل سنة تدريبية.

مدد لا تحتسب لغرض الترقية: