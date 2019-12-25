منصة الكترونية لرصد إعاشة الحجاج والمعتمرين وتتبع حركة المركبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع طائفة متعهدي الإعاشة منصة الكترونية خاصة لتسهيل أعمال قطاع الإعاشة وتوفير آليات حديثة للتواصل بين المعنيين، وتحويل جميع أنشطة القطاع إلى خدمات الكترونية حديثة، ترصد المنصة من خلال تطبيقها الذكي تقديم خدمات الإعاشة من تسلم المواد الأولية للمطبخ وفرزها وتخزينها وتحضيرها، وقياس رضا الحجاج والمعتمرين عن تقديم الخدمة.

وأوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بالعاصمة المقدسة أحمد الشريف لـ «مكة» إن المنصة تؤهل متعهدي الإعاشة من حيث الطاقة الاستيعابية لكل متعهد، سواء في مكة أو المشاعر المقدسة ونوعية الخدمة التي يقدمها والكوادر البشرية لكل متعهد وقوائم الطعام، ومع أي جنسية تتوافق قوائم الطعام، إضافة إلى السيرة الذاتية لكل متعهد وحفظ جميع بياناته في المنصة.

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ولفت إلى أن المنصة أطلقت تطبيقا الكترونيا خاصا بها، يحمله موظفو الإعاشة على جوالاتهم الخاصة لرصد تقديم الخدمة بداية من تسلم المواد الأولية للمطبخ وفرزها وتخزينها وتحضيرها، وقياس درجة الحرارة عند التعبئة ونقلها، إضافة ؟إلى قياس مستوى حرارة المركبة الناقلة، وآلية تقديمها في مسكن الحاج ومدى رضا الحاج عن تقديم الخدمة من حيث سخونته والطعم ودرجة الحرارة ووزن الوجبة المقدمة له، وهل هي ملائمة للمذاق أم لا. وأردف أن أجهزة تتبع خاصة يجري تركيبها على سيارات الإعاشة الناقلة لتتبع حركتها منذ خروجها من المطبخ حتى وصولها إلى مسكن الحجاج والمعتمرين ومعرفة مسارها الذي سلكته، وذلك من خلال المنصة الالكترونية التي تعتبر نقلة نوعية في خدمة الإعاشة وتحولا حقيقيا بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

في المقابل أوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبونجم أن إنشاء المنصة الالكترونية يأتي في إطار استعدادات أمانة العاصمة المقدسة المبكرة لموسم حج هذا العام، وتحويل الإجراءات والأنشطة المتعلقة بالإعاشة إلى خدمات الكترونية، مشيرا إلى أنه سيجري عرض الخدمات المتاحة من خلال البوابة الالكترونية للأمانة ولطائفة الإعاشة، وتكاملها مع الجهات الحكومية المستفيدة ذات العلاقة، والتجهيز لطلبات التأشيرات الموسمية وبرامج الرقابة الذاتية على مطابخ الإعاشة لزيادة فاعلية التنسيق بين أفراد القطاع، ورفع كفاءة القياس لمؤشرات الأداء.

من أعمال المنصة:

رصد تقديم الخدمة

قياس رضا الحاج

تتبع سيارات الإعاشة

أهداف المنصة الالكترونية: