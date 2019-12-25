5 مشكلات في روابي جدة تنتظر حلول المجلس البلدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

خمس مشكلات يشتكي منها سكان حي الروابي في جدة تنتظر حلول المجلس البلدي الذي قرر في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله المحمدي وبحضور الأعضاء مخاطبة أمانة محافظة جدة لاستكمال الخدمات البلدية في الحي من السفلتة والإنارة والحدائق والأرصفة وحل معضلة الحي فيما يخص افتقاده لبعض الخدمات.

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وقال المحمدي إن المجلس اتخذ قراراته عطفا على ما عرضه نائب رئيس المجلس عايض بن درهم بشأن حي الروابي، ومنها مخاطبة تعليم جدة لفتح مدارس في الحي، والشؤون الصحية لفتح مركز صحي الروابي وتشغيله، وزيارة ميدانية لمشروع ربط المجاري والتزام المقاول بسرعة التنفيذ، والرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل الحيثيات التي تساهم في الموافقة على دعم وزارة النقل في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني لما له من الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن المجلس قرر تحديد موعد لزيارة أمانة جدة للاطلاع على استعداد موسم الأمطار للعام الحالي والإمكانات التي وفرتها، وتكوين لجنة خاصة لبناء خطة للسنتين المقبلتين، ووضع التصورات لعمل المجلس للمرحلة المقبلة، مبينا أن المجلس ناقش تضرر أهالي حي طيبة من المواسير والناقلات والأضرار في الطبقات الاسفلتية والأرصفة، وتحسين التقاطعات بحي الأجاويد ورفع طلبات المواطنين لأمانة جدة ومتابعتها.

مشكلات حي الروابي