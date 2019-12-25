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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة الدمام شرقي السعودية، اليوم الأربعاء، تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة ومسلحين مطلوبين للأجهزة الأمنية، ليتحوّل حي العنود إلى ما يشبه حرب الشوارع.

وبثت قناة "الإخبارية" الرسمية في السعودية، على حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق عملية تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة السعودية، والمسلحين المتحصنين داخل أحد المنازل.

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ورد للتو.. حرب شوارع في مدينة سعودية بين الشرطة ومليشيات مسلحة و‘‘قناة العربية‘‘ تبث (أول فيديو)

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وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص من نافذة منزله، الشرطة السعودية وهي تستهدف أحد المنازل بوابل من الرصاص، بينما ترد عناصر مسلحة بالمثل، ولوحظ هروب أحد الأشخاص من الموقع.

من جانبها، قالت قناة "العربية" السعودية في نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني: "قوات الأمن تنفذ عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنيًا".

وطالب مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، سكان مدينة الدمام بتجنب الاقتراب من حي العنود، الذي تتحصن بداخله العناصر المسلحة، وتنفذ فيه الأجهزة الأمنية عمليتها.