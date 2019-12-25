شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ تثير الجدل: هذا الشخص من أبرز علامات الساعة.. ومفاجأة بشأن من يكون؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشب سجال على موقع التواصل الاجتماعي بين الإعلامية في قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بعد تغريدة له شتم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وكان عبد الله قال: "من علل هذا الزمان ان أحمق وآخر لا يقل عنه حماقة يودان قيادة أمة قوامها 1,5 مليار مسلم"، الأمر الذي دفع بن قنة للرد عليه مستهجنة التغريدة بالقول: "أكاديمي..ودكتور ..ومستشار ..ما شاء الله !! ..هل اقتربت الساعة؟".

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