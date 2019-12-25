شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ”المدانين الخمسة” الذين لم تعلَن أسماؤهم بعد أن قضت المحكمة السعودية أمس بإعدامهم في قضية خاشقجي؟ (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر القضاء السعودي، قبل يومين، حكما بإعدام خمسة أشخاص متهمين بجريمة مقتل الكاتب جمال خاشقجي، في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، داخل قنصلية بلده في إسطنبول.

قد يهمك ايضاً:

شاهد كيف أهان الحوثيون العملة اليمنية التي طبعتها الشرعية وحولوا الأوراق النقدية الجديدة الى لعبة ”اونو” في صنعاء (فيديو)



تعرف على ”المدانين الخمسة” الذين لم تعلَن أسماؤهم بعد أن قضت المحكمة السعودية أمس بإعدامهم في قضية خاشقجي؟ (الأسماء)



ورد للتو.. حرب شوارع في مدينة سعودية بين الشرطة ومليشيات مسلحة و‘‘قناة العربية‘‘ تبث (أول فيديو)

مذيعة الجزيرة ‘‘خديجة بن قنة’’ تثير الجدل: هذا الشخص من أبرز علامات الساعة.. ومفاجأة بشأن من يكون؟!

ورد الآن .. السعودية تسمح لليمنيين دخول أراضيها بدون تأشيرة ولكن بشرط واحد فقط (لن تصدق ماهو)؟

عاجل : أوامر ملكية هــامة للملك سلمان إثر اجتماع حكومي برئاسته في قصر اليمامة بعد يوم من صدور أحكام الاعدام بقضية خاشقجي

عاجل.. مصادر: قرارات جمهورية بتعيين رئيس للحكومة والإطاحة بالميسري والمقدشي وتعيين شلال في منصب رفيع (الاسماء)



في حالة فريدة من نوعها.. نعجة يصل سعرها لـ70 مليون ريال في مزاد علني بالكويت وصاحبها يرفض بيعها.. (شاهد بالفيديو) لماذا؟

الداعية الإماراتي الشهير ‘‘وسيم يوسف‘‘ يهاجم علماء السعودية ويتهمهم بالإرهاب ويدافع عن الشيوعية!.. شاهد ماذا قال؟

تعليق مفاجئ من شقيق أمير قطر عن السلطان قابوس بعد أنباء وفاته



تسريبات ‘‘مجتهد‘‘ تتحقق.. شاهد ماذا حدث اليوم للمستشار تركي آل الشيخ وصدم جميع جماهير هيئة الترفيه؟

عريس وعروسته دخلوا منزلهم الجديد فوجدوا ‘‘سائل بنى‘‘ ينزل من السقف.. وحيمنا أزالوا السقف وجدوا مفاجأة صادمة

‘‘قوم لوط‘‘ مشاهد حقيقية مرعبة تنشرها وسائل إعلام من ‘‘مدينة الخطيئة‘‘ في إيطاليا التي انتشر فيها كل أنواع ‘‘الشذوذ الجنسي‘‘

نساء يمارسن فعلا شنيعا للغاية ومحرم حتى على الزوج وهو من علامات الساعة

هل هي نهاية العالم؟ .. الإفتاء السعودية تفجر مفاجأة بشأن علاقة أصوات ‘‘الحوت الأزرق‘‘ المفزعة بعلامات الساعة (فيديو)



سعود القحطاني يوجه رسائل سياسية في قصيدة شعرية علّق بها تبرئته من قتل خاشقجي..! (شاهد ماذا قال فيها؟)

محمد صلاح : قانون حظر زواج الأطفال يشجع الزنا، لا نستطيع العيش بدون الجنس مع الأطفال!



حبيبة العريس تقتحم حفل زفافه على أخرى.. وهكذا كانت نهاية العروسة صــأدمة (فيديو)

تحذير هــام لعشاق السيارات.. تعرف على أسوأ 4 سيارات في 2019 (مع الصور)

تسريب ‘‘ألبوم صور محرج‘‘ للفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘..شاهد كيف اصبحت مثيرة فاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت..والمفاجأة من هو العريس؟!



Advertisements

هل تذكرون ‘‘معشوقة‘‘ حاكم دبي، الإعلامية سهير القيسي؟ .. شاهدوا كيف ظهرت اليوم مفعمة بالأنوثة و‘‘التغنج‘‘! (لن تصدق)



دراسة عملية : وسامة الرجل يحددها ‘‘عضوه التناسلي‘‘ .. لن تصدق ماهي العلاقة؟؟!

مشروب بسيط يعالج أمراض الكبد ويحميك من الإصابة بالسرطان ويقضي على وزنك الزائد

عريس سعودي كشف النقاب عن وجه العروسة ليلة الدخلة وبعدها طلقها فورا والسبب صادم



سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب أمام الحضور!.. وهكذا كانت النتيجة صادمة



فنان مشهور يفضح ‘‘أحلام’’ على الهواء: هذا ما يحدث بيني وبينها دون علم زوجها! (فيديو صادم)



بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’

تسريب ‘‘ألبوم صور محرج‘‘ من حفل زفاف الفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘..شاهد كيف اصبحت مثيرة فاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت..والمفاجأة من هو العريس؟!

وأعلنت النيابة العامة السعودية براءة كل من المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة سابقا أحمد عسيري، والقنصل السابق في إسطنبول محمد العتيبي.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن عدم نشر أسماء المدانين والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، يأتي نظرا لإمكانية استئنافهم القرار.

ورغم عدم نشر أي وسيلة إعلام سعودية لأسماء المحكوم عليهم بالإعدام، إلا أن مصادر غير رسمية، كشفت أسماءهم، منذ طلب النائب العام إعدامهم مطلع العام 2019.

والخمسة هم بحسب ما تداولته وسائل الإعلام:

ماهر المطرب

ضابط برتبة عقيد في الاستخبارات السعودية، عمل سابقًا ضمن الملحق الأمني لسفارة بلاده في لندن، وكان مساعدا مختصا بأمن المعلومات لسعود القحطاني.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن مطرب متورط في التخطيط للعملية قبل أيام من تنفيذها وهناك تسجيل له يشير فيه إلى خاشقجي ويصفه بأنه "خروف العيد".

وظهر المطرب قبل شهور من جريمة خاشقجي، إلى جانب ولي العهد في زيارات قام بها إلى واشنطن وأوروبا.



واتهم المطرب بأنه كان المفاوض الرئيسي من أجل إعادة خاشقجي إلى المملكة، بحكم معرفته به في عملهما سويا في السفارة بلندن قبل سنوات.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية عن محاضر التحقيق في وقت سابق، فإن المطرب هو من أعطى أمرا بقتل خاشقجي، ودفنه في حديقة القنصلية، قبل أن يقرر تقطيع جثته.



صلاح محمد الطبيقي



طبيب شرعي يبلغ من العمر 48 عاما، يعمل لدى قسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، ويتهم بأنه من قام بتقطيع جثة خاشقجي، بواسطة منشار.

ولعب الطبيقي الذي ولد وترعرع في مدينة جازان جنوب المملكة، دورا هاما في إزالة البصمات من داخل جدران وأرضية القنصلية، بحسب محاضر التحقيق.

وبحسب تقرير سابق للأمم المتحدة، فإن الطبيقي لم يكن ضمن أعضاء الفريق الذي شكّل من أجل إقناع خاشقجي بالعودة، واقتصرت مهمته على التقطيع، والتخلص من الجثة.



وأحضر الطبيقي مادة مخدرة خصيصا من القاهرة، كونها تحوي جرعة عالية محرمة في القوانين الدولية.

اللافت أن الطبيقي لم يمض في أسطنبول سوى تسع ساعات بحسب ما كشفت مصادر أمنية تركية، قالت إن الطبيب الجنائي طلب تشغيل الموسيقى خلال تقطيع الجثة الذي لم يستغرق معه سوى سبع دقائق.

فهد شبيب البلوي

يبلغ من العمر 34 عاما، ويعتقد بأنه من ضمن الفريق الذي باشر في عملية تخدير وقتل الكاتب جمال خاشقجي، وذلك في ذات اليوم الذي وصل فيه إلى إسطنبول، ووضع أمتعته في فندق موفنبيك.

وفي الوقت الذي لم تنشر فيه معلومات حول وظيفة البلوي، قال مغردون سعوديون محسوبون على جهات مقربة من الحكومة، إن البلوي قتل بحادث سير في العام 2017، على طريق طريف شمال المملكة.

إلا أن مصادر ردت بأن المتوفى يحمل ذات الاسم، لكنه ليس الشخص المعني بالتورط في جريمة قتل خاشقجي.

وليد عبد الله الشهري



وذكر التقرير أن أحكاما بالإعدام قد تصدر أيضا بحق كل من فهد شبيب البلوي ووليد عبد الله الشهري، وكلاهما من أفراد الحرس الملكي السعودي، وتركي مشرف الشهري وهو ضابط مخابرات. وكان الثلاثة من بين 10 مسؤولين سعوديين أدرج التقرير أسماءهم قائلا إنهم كانوا في القنصلية وقت وقوع جريمة القتل.

تركي مشرف الشهري

37 عاما، لا تعرف وظيفته الحقيقية، إلا أنه متورط بشكل رئيسي في جريمة قتل خاشقجي، وقدم خصيصا لتنفيذ الجريمة، إذ إنه لم يمكث في إسطنبول سوى 14 ساعة، وأقام أيضا في فندق موفنبيك.

* في الصورة: ماهر المطرب أحد أبرز المتهمين ظهر في الخلف ضمن المرافقين الشخصيين للأمير محمد بن سلمان في عدة زيارات خارجية- جيتي