بسبب كسوف الشمس.. 7 جامعات بالمملكة تتخذ هذا القرار بشأن اختبارات غدا الخميس

أعلنت عدة جامعات بالمملكة تأخير اختبارات يوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحا، بسبب ما ستشهده المملكة من كسوف حلقي للشمس.
ونشرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، وجامعة حائل، وجامعة شقراء، وجامعة تبوك، وجامعة الحدود الشمالية، عبر صفحاتها الرسمية تأجيل موعد الاختبارات إلى التاسعة صباحا، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.
من جهته قال المتحدث الرسمي لجامعة الإمام إن مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري، وجه بتأجيل موعد إختبارت يوم غد الخميس للطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها والمعاهد العلمية، إلى الساعة التاسعة صباحاً، لما ستشهده سماء المملكة من كسوفٍ للشمس، فضلا عن بدء دوام الموظفين والموظفات في ذات الموعد.
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