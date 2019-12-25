كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن معظم أجزاء الكسوف غداً الخميس ستكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية. وقال عبر حسابه في “تويتر”: في صباح يوم غد الخميس: ستشرق الشمس وهي منكسفة جزئياً على معظم مناطق السعودية، ويشاهد حلقياً على الأحساء، فمعظم جزء الشمس المكسوف سيكون في الأجزاء الجنوبية الشرقية، ويتناقص لدرجة التلاشي على الشمال الغربي ناحية حقل.

وأضاف: ينتهي الكسوف قرابة الساعة الثامنة صباحاً بتفاوتٍ بسيطٍ للمواقع.

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كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشهد كسوف تاريخي للشمس غدًا.. والزعاق يكشف التفاصيل ويحدد المناطق التي ستشهد هذه الظاهرة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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