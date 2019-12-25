بالصور.. 60 ألف ساعة تطوعية بأندية الحي الترفيهية في تعليم الشرقية

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن نجاح 65 ناديًا للحي بتعليم المنطقة في تنفيذ 60 ألف ساعة تطوعية، ضمن جهود تطوير المكتسبات التربوية واستثمار الأوقات الحرة وترسيخ القيم وتنمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
واستثمرت أندية الأحياء، الخيارات المتنوعة في طرح البرامج النوعية بما يتناغم مع احتياجات الطلاب والطالبات؛ حيث انطلقت هذه الأندية بصناعة البرامج المتنوعة والجاذبة التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار ومن جميع مراحل التعليم.
وأوضح الباحص أن أندية الحي نجحت في تقديم كثير من الدورات التدريبية التي أشرف على تحقيقها فرق عمل لديها حرص كبير على تحقيق الهدف الأسمى بجانب المتابعة المستمرة والمتميزة من إدارتي نشاط الطلاب والطالبات بتعليم الشرقية.
وعملت الأندية على إيجاد برامج نوعية علمية وترفيهية وثقافية وسياحية وتطوعية؛ جلها تُخاطِب العقل، وتستخرج المكنون الإبداعي، وتعمل على التدريب على تطبيقات حديثة، خاصةً في مجال الرياضيات والحاسب الآلي.
وشملت الفعاليات العديد من البرامج؛ منها الموهبة والإبداع، وتنمية مهارات التفكير، وكذلك البرنامج الرياضي والاجتماعي والإبداعي والثقافي؛ وذلك بتوجيهات المدير العام للتعليم الدكتور ناصر الشلعان خلال زياراته إلى الأندية.
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