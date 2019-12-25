بالصور.. الإطاحة بعصابة مسلحة تخصصت في السلب وتهريب المخدرات وترويجها

تمكّنت الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، في القبض على عصابة مسلحة ومجموعة من مخالفي نظام الإقامة وكمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر المعد من قبل مجهولي الهوية للبيع والترويج تزامنًا مع فترة الاختبارات.

وفي التفاصيل، أشرف محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور القيادات الأمنية على حملة أمنية واسعة استهدفت عصابة مسلحة امتهنت التهريب والترويج والسلب، وداهمت الفرق الأمنية المشكلة من دوريات محافظة الداير وشرطة الداير وقيادة الأفواج الأمنية والفصيل الجبلي بحرس الحدود، وكر العصابة في أحد الجبال الوعرة وشديدة الانحدار.

وبادرت العصابة بإطلاق النار على رجال الأمن؛ لثنيهم عن مواصلة تمشيط المنطقة والوصول إلى أوكارهم، إلا أن الخطط المدروسة والموضوعة لمثل هذه الظروف ساهمت في نجاح رجال الأمن في السيطرة على الموقف؛ ما استدعى الرد بالمثل على مصادر النيران، والقبض على أفراد العصابة بأسلحتهم التي استخدموها في مهاجمة رجال الأمن.

وبتمشيط المواقع الوعرة التي يشتبه باتخاذ المخالفين منها مواقع لهم يتحصنون بها، ألقت الفرق الأمنية القبض على مجموعة من المتسللين وأحبطت عمليات تهريب كمية من القات المخدر، وأفشلت الحملة الأمنية المشتركة عملية ترويج كمية من الشراب المسكر كان معدًا في عبوات جاهزة للبيع والترويج.

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وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن مثل هذه الحملات الأمنية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه حفظهم الله، وتحقيقا للأمن والقضاء على الظواهر السلبية، لافتًا إلى أن مثل هذه الحملات تقوم بها فرق أمنية متمكنة، بعد عمليات رصد ومتابعة ودراسة للحالة الأمنية والتضاريسية.

وأشار إلى أن الحملة الأمنية في الفترة الأخيرة كانت متأهبة؛ لمتابعة ورصد أي نشاط لترويج وبيع المخدرات كون ضعاف النفوس يستغلون فترة الاختبارات لترويج خبثهم، وتم ولله الحمد إحباط ترويج كمية من المسكر والقات المخدر، وتم إلقاء القبض على عصابة مسلحة وتم إحالة المقبوض عليهم والمقبوضات لجهات الاختصاص؛ لإكمال الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.

ووجه محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في التصدي لعمليات التهريب والتسلل، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.