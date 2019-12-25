بالصور.. «أمانة الطائف» تستعيد أراضي حكومية من التعديات

واصلت أمانة الطائف استعادة الأراضي الحكومية المعتدى عليها من مخالفين؛ حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط إحداثات مخالفة على أراضٍ حكومية بيضاء بالشفا وشمال الطائف.

وتمثلت التعديات في إقامة غرف عشوائية من الصفيح، وأحواش إسمنتية وغرف من الحجر، وأحواش للماشية، وتعديات مختلفة بهدف حيازة أراضٍ بدون مسوغ شرعي.

وأزالت آليات الأمانة التعديات بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، وطمست معالمها مع متابعتها دوريًّا لضمان عدم عودة المحدثين إليها.

وأوضحت الأمانة أنها تتعامل مع حيازة الأراضي من المخالفين بطرق غير نظامية، وتزيلها بشكل فورًا؛ وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأراضي البيضاء من قبل المعتدين، مشيرةً إلى أن فرق الرصد والمتابعة بالبلديات الفرعية، تساهم في حصر إشغالات الأراضي غير النظامية داخل النطاق العمراني وخارجه للحفاظ على الأراضي الحكومية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية.

وقد سجَّلت الأمانة خلال الفترة الأخيرة، العديد من الإحداثات غير النظامية، وتمت إزالتها تباعًا بالتعاون مع الجهات الأمنية. وهناك عدد من الإحداثات جارٍ رصدها بمواقع مختلفة واتخاذ اللازم بحق المعتدين.