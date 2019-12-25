«أرامكو» ترحب باتفاق استئناف إنتاج النفط من المنطقة المحايدة

رحبت شركة «أرامكو»، بالاتفاق الجديد الذي وقّعته حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المحايدة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، في بيان له: «يعد هذا اليوم بارزًا ومميزًا في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة».

وقَّعت السعودية والكويت، الثلاثاء، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، وكذلك اتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على حسابها بموقع تويتر، أن الكويت والسعودية توقِّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.