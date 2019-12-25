مجلس المنطقة الشرقية: 18% فقط من الشركات تملك إدارات مسؤولية اجتماعية

كشف الأمين العام لمجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لولوه الشمري خلال ملتقى الإعلام والمسؤولية الاجتماعية الذي نظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالخبر، أمس، عن أن 400 منشأة تملك إدارة كامله للمسؤولية الاجتماعية من أصل 2230 شركة بالمنطقة الشرقية بما نسبته 17.9% ما تمت زيارته من شركات خلال العام المنصرم في دراسة قام بها المجلس وتنوعت بين الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة .

في حين رأى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل بأن المصارف السعودية أخذت على عاتقها توطين الوظائف لمنسوبيها، وهي تعد صاحبة النسبة الأعلى في القطاع الخاص في توطين الوظائف، وهو ما يلامس جوانب المسؤولية الاجتماعية، متأملًا أن بيون للبنوك دورًا فاعلًا في المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال لقاءات مع مسؤولي الوزارة وتقريب وجهات النظر برعايات ذات قيمة واستدامة، لافتا إلى أن الإعلام يحمل جزءًا من المسؤولية في النشر وحث الشركات على الدخول في هذا المجال.

في ذات السياق أوضح رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل خالد العبيد أن القسم قدم خمس عشرة مبادرة ساهمت في تدريب 370 مستفيدًا وتوظيف 630 ودعم 11 جمعية وعلاج 128 يتيمًا.

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وأضاف أن أكبر التحديات هو تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في الشركات، وذلك وفق الآلية التي تتناسب مع الخطة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي ظهرت مع رؤية المملكة 2030 حتى ينعكس على الاستدامة في مشاريعها وتنميتها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحفيز الشركات والمصاريف؛ حيث تم تقديم خمس مبادرات نوعية من الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة العمل؛ لتحفيز الشركات والبنوك والقطاع الخاص في الدولة وسيتم الإفصاح عنها خلال هذا الشهر .

ولفت إلى أن التحفيز والخدمات تشمل المسار الخاص في منافذ الدولة إضافة إلى عدد من الميزات التي سيتم الإفصاح عنها قريبًا.