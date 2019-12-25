إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت بأحد المطاعم في بحر أبوسكينة ، التابعة لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
وأضافت الإمارة، في بيان لها، أن التقارير المخبرية أكدت أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب «استافيلوكوكس أوريس» الذي كان له نشاط عالٍ جدًا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.
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