اخبار السعوديه

إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت بأحد المطاعم في بحر أبوسكينة ، التابعة لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وأضافت الإمارة، في بيان لها، أن التقارير المخبرية أكدت أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب «استافيلوكوكس أوريس» الذي كان له نشاط عالٍ جدًا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة عسير تعلن عدم وجود شبهة جنائية في حادث تسمم بحر أبوسكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا