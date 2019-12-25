ولي أمر يعتدي على معلم ويوسعه ضربًا أثناء اختبارات الفصل الأول بمكة

تحقق شرطة العاصمة المقدسة مع مواطن في العقد الرابع من العمر؛ اثر اعتدائه على معلم داخل مدرسته أثناء مراقبته للجنة الثانية من اختبار يوم الإثنين الماضي. ويتولى التحقيق في الواقعة مركز شرطة المنصور، بالتنسيق مع النيابة العامة بمكة المكرمة.

وتشير التفاصيل، إلى أن المعلم المُعتدى عليه يعمل بمدرسة ابتدائية شمال مكة، وتخصصه ليس تعليميًّا، وكانت لديه فترة مراقبة للفترة الثانية للصف الرابع الابتدائي، وقبل انتهاء الفترة تبقي عدد قليل من الطلبة قبل تسليم أوراق إجاباتهم، فيما فوجئ المعلم بطالب من الصف السادس الابتدائي -لا علاقة بينهما- يقف أمام قاعة الاختبار، ويقوم بحركات مزعجة؛ ما أشغل الطلبة الذين لا يزالون بالاختبار.

وعندما همَّ المعلم بمنع الطالب عن هذه التصرفات، هرب الأخير محدثاً صوتًا وضجة؛ حيث كان هناك معلم آخر قريب وشاهد ما حدث، وتمكن من الإمساك به، وإحضاره لنفس قاعة الامتحانات لحين انتهاء فترة الاختبار، وتحويل المزعج للإدارة لمعرفه سبب فعلته.

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وحضر والد الطالب المشاغب إلى القاعة، وانهال على المعلم ضربًا مستخدمًا إحدى طاولات الفصل؛ ما تسبب في إصابة المعلم في رأسه وأجزاء من جسمه، ولم يتوقف الأمر إلا بتدخل بعض المدرسين.

وبواسطة الهلال الأحمر، تم نقل المدرس المصاب إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، وجرى إسعافه، وتقديم العلاج اللازم له، وصدر تقرير طبي عن حالته، ومدة الشفاء المقررة، فيما باشرت الدوريات الأمنية الواقعة، وإحالتها إلى مركز شرطة المنصور.

تم ضبط الجاني، والتحقيق معه في مركز شرطة المنصور، والنيابة العامة بحكم الاختصاص، انتظارًا لورود التقرير الطبي النهائي لحاله المعلم، ونتائج التحقيقات مع المعتدي قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة الجزائية.